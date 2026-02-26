Allanamiento por venta de drogas en Ayacucho: resultado positivo

En la madrugada de hoy, personal de la Delegación de Drogas Ilícitas Dolores, en forma conjunta con la Estación de Policía Comunal de Ayacucho y efectivos de la Secretaría de Seguridad del Municipio, llevó adelante un allanamiento en un domicilio de la ciudad de Ayacucho, en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes.

La causa se inició a partir de actuaciones dispuestas por la UFIyJ N° 3 del Departamento Judicial Dolores, a cargo del Dr. Marcos Scoccimarro, con intervención de la Ayudantía Fiscal de Estupefacientes. La investigación fue desarrollada por efectivos de la Delegación de Drogas Ilícitas Dolores, quienes realizaron tareas de observación, seguimientos, filmaciones, registros fotográficos y recolección de información, logrando reunir elementos probatorios que acreditaron la actividad ilícita y la presunta autoría del principal investigado.

Con las pruebas obtenidas, el Ministerio Público Fiscal solicitó la correspondiente orden de allanamiento al Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial Dolores, a cargo de la Dra. María Fernanda Hachmann, la cual fue otorgada.

El procedimiento se concretó en un domicilio ubicado sobre calle Ameghino de Ayacucho, donde se logró el secuestro de cocaína fraccionada para su comercialización, dinero en efectivo y teléfonos celulares que serán sometidos a pericias.

Como resultado del operativo, se dispuso la aprehensión del masculino investigado, quien quedó a disposición de la Justicia.