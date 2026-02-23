“Agua segura al alcance de todos”: el CONICET y la UBA crearon un filtro que elimina arsénico

Un equipo del CONICET y la UBA desarrolló un filtro que limpia el agua de arsénico, es económico y reutilizable que podría cambiar la vida de miles de familias.

Investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Universidad de Buenos Aires (UBA) desarrollaron un filtro innovador capaz de reducir diez veces la concentración de arsénico en agua contaminada. Es reutilizable, de bajo costo y podría cambiar la vida de miles de familias que beben agua contaminada sin saberlo.

El arsénico es un contaminante silencioso: no tiene olor, color ni sabor, pero su consumo prolongado puede provocar graves problemas de salud. En Argentina el fenómeno conocido como HACRE (Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico) afecta desde hace décadas a poblaciones que dependen de pozos y perforaciones, donde cada sorbo puede ser peligroso. Las provincias más afectadas son principalmente del norte y centro del país.

Frente a este escenario, este nuevo filtro propone una solución concreta desarrollada y evaluado exitosamente en laboratorio siguiendo normas de ANMAT para uso doméstico. Los investigadores crearon un material filtrante basado en carbón activado modificado con compuestos metálicos y polímeros comestibles, capaz de capturar el arsénico de manera eficiente.

Ahora el equipo está buscando una empresa interesada para avanzar hacia la comercialización, con la intención de llevar esta tecnología al mercado.

CURIOSIDADES Y VENTAJAS DEL NUEVO FILTRO

Reutilizable: A diferencia de muchos filtros de un solo uso, este material puede regenerarse: con un procedimiento sencillo se puede extraer el contaminante y volver a usarse.

Bajo costo: Los investigadores señalan que incluso si se produjera con insumos comprados al por menor, costaría mucho menos que los filtros especializados disponibles hoy.

Sin consumo de energía: No requiere electricidad para funcionar, lo cual lo vuelve útil tanto para filtros en casas como para tanques o sistemas comunitarios en zonas con poco acceso a agua potable.

Posible detección inteligente: La incorporación de propiedades magnéticas abre la puerta a diseñar filtraciones que indiquen visualmente o electrónicamente cuándo están "llenos" y necesitan regenerarse, lo cual sería innovador en filtros domésticos.

TECNOLOGÍA QUE ASOMBRA

En pruebas de laboratorio, el filtro redujo el arsénico de 100 a menos de 10 partes por billón —el límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud—, alcanzando el estándar internacional de seguridad. Además, mostró capacidad de retener otros contaminantes como antibióticos y pesticidas.

Su toque innovador: propiedades magnéticas que podrían permitir diseñar sistemas que indiquen cuándo el filtro está saturado, un salto frente a los filtros domésticos tradicionales que no avisan cuando fallan.

UNA ESPERANZA PARA MILES DE FAMILIAS

El prototipo ya fue probado y ahora se busca llegar a la producción industrial. Si lo logran, cientos de comunidades rurales podrían acceder por primera vez a agua verdaderamente segura, sin depender de soluciones caras o difíciles de mantener.

En un país donde el arsénico es un enemigo silencioso, la ciencia argentina no solo lo enfrenta: ofrece una herramienta tangible para proteger vidas y transformar realidades.