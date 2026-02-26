Advierten peligro de derrumbe en los acantilados de Camet Norte

Defensa Civil informó que los acantilados presentan “una inestabilidad constante” y que “el riesgo de derrumbe es permanente” en toda la zona. La obra que busca frenar el erosión se encuentra paralizada.

La Municipalidad de Mar Chiquita advirtió, a través de un comunicado, que los acantilados de Camet Norte presentan “una inestabilidad constante” y que “el riesgo de derrumbe es permanente” en toda la zona. Por tal motivo, se realizó un cerco perimetral en el sector.

Desde el área de Defensa Civil solicitaron en este sentido y en forma preventiva, evitar caminar por el borde o permanecer bajo los taludes porque “los desprendimientos son repentinos”.

En ese sentido, desde el municipio recordaron que la obra de Sistema de Espigones de Transición y Relleno Artificial de Arena se encuentra paralizada por el Juzgado Civil y Comercial N° 7 de Mar del Plata.

El objetivo principal de dicha obra consiste en atenuar el impacto negativo de la erosión provocada por el sistema de espigones existentes en Santa Clara del Mar, evitando provocar nuevos impactos hacia el norte mediante la construcción de un sistema de espigones de transición conjuntamente con un relleno artificial de arena.

Semanas atrás, los vecinos de Camet Norte, salieron a manifestarse públicamente por este tema y pidieron que “la justicia levante el amparo para reiniciar las obras de las escolleras para protección del acantilado, del patrimonio, de la paleolaguna y de los veraneantes”.

La obra

Para detener la erosión del mar, se había aprobado una obra de defensa costera, que contaba con la declaración de impacto ambiental otorgada por el gobierno provincial, pero la misma generó divisiones ya que un grupo minoritario de vecinos se opuso al proyecto y logró con una medida judicial, impedir el inicio de los trabajos.

La obra incluye la instalación de escolleras para frenar la erosión costera, un problema que afecta no solo el paisaje, sino también la seguridad de los habitantes y visitantes de Camet Norte.

Según los especialistas, los acantilados representan un peligro creciente debido al avance del mar y la fragilidad de su estructura.

El municipio ratificó que todos los procedimientos legales están en regla y respaldó la continuidad de los trabajos.

En 2023, el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Daniela Vilar, declaró “ambientalmente apto” el proyecto de obra denominado “Sistema de espigones de transición y relleno artificial de arena Camet Norte”.

El Sistema de Espigones de Transición, según lo previsto, estará integrado por cuatro espigones rectos y perpendiculares a la línea de costa, denominados de Sur a Norte como Espigón Nº 8, Nº 9, Nº 10 y Nº 11, dado que son continuación del sistema de espigones existentes en Santa Clara del Mar.