TRAZABILIDAD DIGITAL: CÓMO SERÁ EL NUEVO CONTROL DE EQUIPAJE EN VIAJES EN MICRO

El Gobierno dispuso un nuevo sistema obligatorio de identificación y trazabilidad del equipaje en los servicios de micros de larga distancia. La medida alcanza a los viajes interjurisdiccionales y será controlada por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), con sanciones para las empresas que no cumplan.

La resolución, publicada este martes en el Boletín Oficial, fija un plazo de 60 días para que las compañías implementen mecanismos digitales o documentales que vinculen cada valija con su dueño. De esta manera, queda atrás el sistema tradicional de marbetes y fajas físicas.

Entre las opciones admitidas se incluyen códigos impresos en el pasaje, códigos QR o electrónicos, registros digitales en los sistemas de venta de pasajes y etiquetas generadas por las propias empresas. Además, no se permitirá el ingreso de equipaje al micro sin identificación, sin derecho a compensación para el pasajero.