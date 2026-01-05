Tordillo: El Municipio sigue invirtiendo para mejorar el servicio de agua

Como explicó el intendente Héctor Olivera en el video anterior, se realizaron obras coyunturales para optimizar el servicio de agua sanitaria en el distrito.

Las mismas corresponden al rebombeo que implicó la colocación de sisternas de 35 mil litros con bombas de 30 HP trifásicas.

Tableros con telecomandos UHF

Recambio de todos los cables subterráneos

Sistema de telecomando para perforaciones

Reparación de cabinas

Nuevos pozos

Colocación de manifoles

Colocación de válvulas

Reparación del tanque de Villa Roch con bajadas nuevas en caño galvanizado de 2 pulgadas y media.

Estas obras realizadas en la zona de La Huella donde están los pozos y en Villa Roch donde se realiza el rebombeo, estan listas para funcionar, a la espera del nuevo transformador que Edea nos debe facilitar para la potencia requerida.

Vamos a seguir trabajando para prestar el servicio de manera óptima para todos. Necesitamos que todos colaboren con un uso responsable del agua y pagando la tasa para continuar invirtiendo en infraestructura.