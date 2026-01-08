POR GESTIONES DEL MUNICIPIO LA PROVINCIA DECLARÓ LA EMERGENCIA AGROPECUARIA PARA EL PARTIDO DE DOLORES

El Intendente interino Guillermo Ibarra, junto al Secretario de Producción Francisco Roca, recibieron al Presidente de la Rural, José Fontana, tras la declaración de emergencia agropecuaria en el Distrito de Dolores.

Por medio del Decreto Nº 3157/25 la provincia de Buenos Aires declaró en estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario al partido de Dolores por el período que comprende entre 1º de noviembre de 2025 y el 30 de abril del 2026.

La medida, que fue solicitada desde el municipio, se fundamenta en la crítica situación por la que atraviesan las explotaciones rurales de dicho distrito debido a las inundaciones, alcanzando los circunscripciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X.

Para solicitar el beneficio tributario los productores pueden acercarse a las oficinas de la Secretaría de Producción en el 1er piso de la municipalidad o contactarse al 2245-458231 o a producciondolores@gmail.com