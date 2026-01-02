NOVIEMBRE 2025: EL PARQUE TERMAL DE DOLORES DUPLICÓ SUS VISITANTES

Entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, el Parque Termal de Dolores registró un crecimiento superior al 100 % en la cantidad de visitantes, lo que significa que duplicó su caudal turístico en apenas dos años y atraviesa uno de los mejores momentos desde su puesta en funcionamiento.
El dato surge del análisis comparativo de los registros oficiales correspondientes a los meses de noviembre de los últimos tres años y confirma un crecimiento sostenido y contundente, posicionando al Parque Termal como uno de los principales atractivos de Dolores y de toda la región.
Este crecimiento es el resultado de un trabajo planificado y articulado entre la Secretaría de Turismo, la Administración del Parque Termal y su personal, a partir de una estrategia integral de difusión que incluyó acciones de publicidad digital, campañas en redes sociales y plataformas online, promoción turística a nivel local, regional y provincial, convenios con entidades públicas y privadas, articulación con agencias de viajes y empresas del sector, promociones específicas como 2×1 y beneficios especiales, y el aprovechamiento estratégico de fines de semana largos y feriados.
En paralelo, se desarrolló un proceso de mejora continua dentro del predio, con la ampliación de espacios de descanso y sombra, la puesta en valor de las piletas, el fortalecimiento de los sectores recreativos para niños y el acondicionamiento de las calles internas, elevando la calidad de la experiencia para los visitantes.
En este contexto de crecimiento, el intendente Juan Pablo García continúa trabajando para reducir progresivamente el déficit que genera el Parque Termal, mediante una gestión responsable y eficiente, orientada a optimizar recursos, mejorar la eficiencia operativa y consolidar al complejo como un activo estratégico sostenible para la ciudad.