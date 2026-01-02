NOVIEMBRE 2025: EL PARQUE TERMAL DE DOLORES DUPLICÓ SUS VISITANTES

Entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, el Parque Termal de Dolores registró un crecimiento superior al 100 % en la cantidad de visitantes, lo que significa que duplicó su caudal turístico en apenas dos años y atraviesa uno de los mejores momentos desde su puesta en funcionamiento.

El dato surge del análisis comparativo de los registros oficiales correspondientes a los meses de noviembre de los últimos tres años y confirma un crecimiento sostenido y contundente, posicionando al Parque Termal como uno de los principales atractivos de Dolores y de toda la región.

Este crecimiento es el resultado de un trabajo planificado y articulado entre la Secretaría de Turismo, la Administración del Parque Termal y su personal, a partir de una estrategia integral de difusión que incluyó acciones de publicidad digital, campañas en redes sociales y plataformas online, promoción turística a nivel local, regional y provincial, convenios con entidades públicas y privadas, articulación con agencias de viajes y empresas del sector, promociones específicas como 2×1 y beneficios especiales, y el aprovechamiento estratégico de fines de semana largos y feriados.

En paralelo, se desarrolló un proceso de mejora continua dentro del predio, con la ampliación de espacios de descanso y sombra, la puesta en valor de las piletas, el fortalecimiento de los sectores recreativos para niños y el acondicionamiento de las calles internas, elevando la calidad de la experiencia para los visitantes.