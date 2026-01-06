Nestlé retiró del mercado leche de fórmula para bebés por la presencia de una toxina de origen bacteriano

La medida fue tomada debido a la posible presencia de la toxina Cereulida, producida por el microorganismo Bacillus cereus, en una de las materias primas utilizadas para la elaboración de los productos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) informó a la población que la empresa Nestlé Argentina S.A. inició un retiro voluntario y preventivo del mercado de determinados lotes de productos destinados a lactantes, por la probable presencia de la toxina Cereulida.

Según la Administración y la empresa, la mayoría de los productos afectados son de elaboración nacional, procesados en la provincia de Santa Fe.

Fórmula láctea para lactantes en polvo, marca Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO.

Presentación: 400 g