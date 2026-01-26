Merlo: un hombre, su hija y su nieto de 3 meses iban en moto sin casco y murieron en un choque

Al parecer, el conductor del rodado habría querido esquivar un pozo y se estrelló contra un colectivo.

Una tragedia cruzada por la imprudencia vial tuvo como saldo la muerte de una familia, incluyendo un bebé de tres meses. Un hombre de 44 años iba en moto con su hija 20 y su nieto, hijo de la joven, por la calle Montes de Oca, a la altura de la curva Santa Mónica, en la localidad de Libertad, en el partido de Merlo. Al intentar esquivar un pozo, chocaron contra un colectivo de la línea 216.

En la moto circulaban las tres víctimas fatales: Juan Carlos Alegre, de 44 años, Aylín Alegre y su nieto Mateo. Según fuentes policiales, ninguno llevaba casco. El hombre murió en el acto. La joven fue trasladada al Hospital Héroes de Malvinas y el bebé al sanatorio San Juan Bautista, pero ambos fallecieron minutos después de ingresar.

El caso es investigado por el fiscal Nicolás Filippini, de la UFI N°. 8 de Morón.

DIB