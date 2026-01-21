LAS COLONIAS DE LA CIUDAD PARTICIPARON DE UN ENCUENTRO DE NATACIÓN EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

Con una destacada participación y un clima de unión y compañerismo, se llevó a cabo el Encuentro Intercolonias de Natación, que reunió a aproximadamente 250 niños de entre 6 y 12 años, marcando el primer encuentro de la temporada.

Del evento participaron las colonias de Social, Ever Ready, Poli, Naytuel, Dolores, Independiente y Sarmiento, quienes compartieron una jornada deportiva pensada para fomentar el aprendizaje, la integración y el disfrute del deporte desde edades tempranas.

La competencia se desarrolló en diferentes pruebas de estilo libre, incluyendo crol, espalda y pecho, permitiendo que los chicos y chicas demostraran lo trabajado durante el inicio del año, siempre en un marco recreativo y formativo.

Más allá de los resultados, el encuentro tuvo como principal objetivo fortalecer los vínculos entre las distintas instituciones y promover valores como el compañerismo, el respeto y la participación. En ese sentido, tras las pruebas, los participantes disfrutaron de un espacio de pileta libre, compartiendo juegos y momentos de distensión entre todos.