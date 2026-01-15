La Libertad Avanza Dolores mantuvo una reunión de trabajo con el Coordinador Seccional y Diputado Pcial. Gastón Abonjo

La Coordinadora de LLA Dolores, Dra. Milena Suárez y el referente Dr. Jorge Domínguez avanzaron junto a Gastón Abonjo en líneas de trabajo sobre temas específicos como ejes prioritarios de la agenda legislativa 2026 en la Ciudad de Dolores.

La reunión se llevó a cabo en la Ciudad de Mar del Plata teniendo como eje central la articulación de iniciativas y demandas territoriales alineadas con los lineamientos y requerimientos del Gobierno Nacional, con el objetivo de mejorar la eficiencia del Estado, optimizar recursos, urgencias reducir tasas, urgencias de inseguridad, y dar respuestas concretas a las necesidades de los vecinos.con los Puntos Libertad que comenzarán a funcionar próximamente en distintos puntos de la ciudad.

Durante la charla se abordaron proyectos orientados a fortalecer la gestión, desburocratizar procesos y garantizar que las políticas públicas lleguen de manera directa y efectiva a quienes más lo necesitan, en sintonía con el modelo de transformación que impulsa el presidente Javier Milei.

Los referentes coincidieron en la importancia de consolidar una agenda común basada en la austeridad, la transparencia y la eliminación de privilegios, reafirmando el compromiso de La Libertad Avanza con una nueva forma de hacer política: cercana, eficiente y enfocada en resultados.

Este tipo de encuentros refuerzan el trabajo coordinado entre los distintos niveles de representación y gestión, y consolidan una presencia territorial activa, alineada con el cambio profundo que la Argentina está llevando adelante y que necesita de manera urgente replicar en la Pcia. de Buenos Aires y cada uno de sus distritos.