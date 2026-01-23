DestacadoDolores

JONATHAN MAIDANA VISITÓ DOLORES

El ex jugador de River Plate y campeón de la Copa Libertadores, Jonathan Maidana, estuvo presente en la ciudad de Dolores, donde acompañó y participó como invitado en un torneo de tenis.

Durante su paso por la ciudad, el ex defensor se mostró muy amable y predispuesto, compartiendo charlas y tomándose fotos con vecinos y con integrantes de la filial de River en Dolores, que se acercaron para saludarlo.

La visita de Maidana generó un clima de entusiasmo entre los hinchas, que valoraron su cercanía y la buena onda demostrada en todo momento.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte