INCENDIO VEHICULAR EN RUTA 2 A LA ALTURA DE SEVIGNÉ. NO HAY HERIDOS

En la tarde de este sábado, poco después de las 18 horas, se produjo un incendio vehicular sobre la Ruta 2, a la altura del kilómetro 195, en la zona de Sevigné.

El siniestro involucró a un automóvil Renault Clio, ocupado por cuatro personas oriundas de Villa Ballester, dos adultos y dos menores, quienes no sufrieron lesiones.

En el lugar trabajó personal del Cuartel de Bomberos de Dolores, AUBASA y efectivos policiales.