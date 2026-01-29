EN ALLANAMIENTOS POR VENTA DE DROGAS EN DOLORES SE PUSO TRAS LAS REJAS AL “MONO”

La Delegación DROGAS ILÍCITAS DOLORES llevó a cabo en el marco del Operativo de Sol a Sol 2025/2026 dos allanamientos en la Localidad de Dolores, por el delito de Venta de Drogas, con resultado POSITIVO.

La investigación se originó por personal de los grupos operativos de la Delegación de Drogas Ilícitas Dolores, habiendo tomado conocimiento sobre la existencia de un masculino que vendería drogas al menudeo, dando intervención al Dr. Marcos Scoccimarro titular de la UFIyJ Nro. 3 de Dolores, quien autorizo las tareas investigativas.

Tras las tareas llevadas a cabo se logró establecer que efectivamente el sujeto señalado conocido como “El Mono” se dedicaba a la actividad ilícita de venta de drogas al menudeo en la ciudad, identificando dos domicilios donde se podrían ocultar las drogas.

Así las cosas, el personal de la Delegación Drogas Ilícitas logro colectar los elementos probatorios necesarios que permitieron solicitar por intermedio del Sr. Agente Fiscal ante el Juzgado de Garantías Nro. 2 de Dolores las correspondientes Órdenes de Allanamiento para registrar los Domicilios ubicados en Barrio Estación y Barrio Escuela 5.

Una vez otorgadas las mandas judiciales se logró el secuestro de sustancia estupefaciente que era destinada a la venta al menudeo (cocaína y marihuana), balanza utilizada para el fraccionamiento, dinero en efectivo y aparatos de telefonía celular que serán analizados en busca de más pruebas.

Consecuentemente MPF dispuso el secuestro de todos los elementos hallados en los domicilios y la aprehensión del principal investigado.

El operativo fue diagramado y cumplimentado en forma conjunta por personal de la Delegación DROGAS ILÍCITAS DOLORES, con personal de la Dirección UTOI (Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas) GPM (Grupo de Prevención Motorizada), personal de la Jefatura Departamental Dolores y Secretaría de Seguridad del Municipio Dolores, para lograr el acabado cumplimiento de las diligencias judiciales en forma eficiente y preservar la integridad física de todas las personas involucradas durante los allanamientos.