EL PERIODISTA DEPORTIVO MARIANO ALMADA SE MOSTRÓ CON LA CAMISETA DE FERRO, CAMPEÓN DEL FÚTBOL DE DOLORES

El periodista deportivo Mariano Almada posó con la camiseta de Ferro, flamante ganador del Torneo Clausura 2025 y de la Copa de Campeones de la Liga Dolorense de Fútbol.
El integrante de Fox Sports y Urbana Play compartió la imagen en sus redes sociales y resaltó la relevancia del logro conseguido por el conjunto dolorense: Ferro fue campeón del Clausura 2025 y también de la Copa de Campeones. Después de 41 años sin títulos, logró dos en la misma temporada.
La consagración marcó un hito para el club y para el fútbol local, ya que significó el regreso de Ferro a los primeros planos tras más de cuatro décadas.
Amplia experiencia en el periodismo deportivo Con una extensa trayectoria en medios nacionales e internacionales, Mariano Almada es uno de los periodistas deportivos argentinos con mayor experiencia en coberturas de alto nivel. A lo largo de su carrera trabajó como enviado especial en cinco Copas del Mundo, un Juego Olímpico, distintas ediciones de la Copa Libertadores y el último Mundial de Clubes.
También integró ciclos radiales de gran audiencia, como Perros de la Calle, donde se desempeñó como columnista especializado. Durante su recorrido profesional entrevistó a figuras emblemáticas del deporte mundial, entre ellas Lionel Messi y Diego Maradona, siendo especialmente recordada una entrevista realizada a Maradona durante los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.
Hincha de Ferro Carril Oeste de Caballito, Almada estuvo presente en la ciudad de Dolores el año pasado durante la realización de la Fiesta Nacional de la Guitarra.