El Gobierno rechazó informar la ubicación del oro en la causa YPF en EE.UU.

Alegó que las reservas pertenecen al Banco Central y que el Ministerio de Economía no puede dar detalles.

El Gobierno nacional rechazó un pedido judicial para revelar la ubicación de las reservas de oro del país en el marco de la causa que se tramita en Estados Unidos por la estatización de YPF.

La presentación fue realizada ante el juzgado de la jueza Loretta Preska y se conoció a través del especialista Sebastián Maril, quien difundió el contenido de la respuesta oficial en sus redes sociales.

Según explicó Maril, el Ejecutivo sostuvo que el oro pertenece al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y que, por tratarse de una entidad independiente, el Tesoro no tiene acceso a esa información.

En el mismo escrito, el Gobierno también rechazó el pedido para que el ministro de Economía, Luis Caputo, se presente a declarar y brinde precisiones sobre el tema. No obstante, indicó que trasladará el requerimiento al Banco Central.

El planteo judicial se da en el marco de los intentos de los beneficiarios del fallo que condenó a la Argentina a pagar US$16.000 millones, quienes buscan identificar activos que puedan ser ejecutados para cobrar la sentencia.

La Argentina apeló el fallo dictado por Preska y aguarda ahora una definición de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos.