El Gobierno anunció que la “Ley Penal Juvenil” será tratada en extraordinarias

Así lo afirmó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras la reunión de la mesa política en Casa Rosada este lunes donde dialogaron para avanzar en la estrategia legislativa de cara a febrero.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció este lunes que el Gobierno nacional incluirá la “Ley Penal Juvenil” al temario de las sesiones extraordinarias, cuyo proyecto aspira a reducir a 14 años la edad de imputabilidad.

El anuncio llegó luego de la reunión que mantuvo con la mesa política en Casa Rosada para avanzar en la estrategia legislativa. Del encuentro participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei -que no asistió al último encuentro-, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara baja, Martín Menem; la senadora y jefa del bloque libertario Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

El Gobierno había incluido, ya no la reforma de la Ley Penal Juvenil, sino una más amplia del Código Penal, pero fue raro que, en este segundo llamado para febrero, eso ya no figuraba, siendo que la aprobación de la Ley Penal Juvenil había sido pedida el año pasado por el presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias. Si bien el proyecto tuvo dictamen en mayo de 2025 con algunas modificaciones empleadas por la Secretaría de Justicia, no llegó nunca al recinto, en lo que fue un año muy complicado para el oficialismo.

Sin embargo, la exministra de Seguridad y actual senadora Patricia Bullrich volvió a recoger el tema el jueves pasado cuando en redes sociales dijo, a propósito del crimen del joven Jeremías Monzón, de 15 años, quien fue asesinado entre el 18 y el 22 de diciembre de 2025 en la ciudad de Santa Fe, a manos de tres menores de edad, posteó: “La Ley Penal Juvenil estuvo frenada en el viejo Congreso porque algunos eligieron que no avanzara”. Para Bullrich, el resultado es este: “menores que cometen los peores delitos y salen impunes. Sin pena ni consecuencias, creen que tienen libertad para delinquir”, ante lo cual aseguró que “en este nuevo Congreso, la ley debe salir. La edad no puede ser excusa”.

Así las cosas, el lunes próximo 2 de febrero hasta fin de mes, la actividad en ambas cámaras iniciará formalmente con la intención de discutir y tratar centralmente la Reforma Laboral, una de las obsesiones del mandatario. Pese a haber anticipado un temario con la oficialización de la prórroga legislativa, los alfiles negociadores avanzaron en la incorporación del proyecto que reducirá la edad de imputabilidad.

Los otros temas que componen el temario son la modificación a la Ley de Glaciares, la designación del legislador del Pro Fernando Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario, conforme a la Ley del Servicio Exterior de la Nación Nº 20.957.

A ello se suma el debate respecto del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que fue resistido por el Parlamento Europeo, ya que en Casa Rosada evalúan si tratarlo durante el mes de febrero. De resolver avanzar con su tratamiento legislativo tal cual estaba previsto, ingresaría por la Cámara de Diputados. Sin embargo, todavía no fue enviado formalmente y hay un sector que se muestra partidario a posponer el debate dado que, si se trata y aprueba, pero el Parlamento Europeo logra resistirlo, carecería de sentido el accionar del Congreso Nacional.