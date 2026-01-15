DOLORES: SINIESTRO VIAL ENTRE UN AUTO Y UNA MOTO EN RUTA 2

Este jueves se registró un accidente de tránsito en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 203, en el carril ascendente, donde se produjo un impacto por alcance entre un automóvil y una moto.

Según la información recabada, el siniestro involucró a un Fiat Cronos color blanco, conducido por un hombre de 40 años domiciliado en CABA, y una moto Bajaj Rouser color negro, en la que circulaban un hombre y una mujer de 44 años, ambos domiciliados en Berazategui.

Como consecuencia del impacto, los ocupantes de la moto fueron trasladados al Hospital de Dolores para su evaluación.

Intervinieron personal de Emergencias Médicas y Vial Dolores.