DOLORES: OTRO SINIESTRO VIAL EN AUTOVÍA 2, COLISIÓN Y VUELCO

Este domingo, en Autovía 2 a la altura del kilómetro 211, carril descendente, se produjo una colisión por alcance que derivó en el vuelco de uno de los vehículos involucrados.

El siniestro fue protagonizado por un Peugeot 207, color gris, conducido por un joven de 19 años domiciliado en Lomas de Zamora, y un Ford Focus, también color gris, al mando de una persona de 20 años con domicilio en San Martín.

Tras el impacto, personal médico acudió al lugar y asistió a todos los ocupantes, constatándose que no presentaban lesiones.