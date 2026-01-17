Dolores: colisión por alcance en la Autovía 2

En la mañana de este sábado se registró una colisión por alcance sobre la Ruta 2, a la altura del kilómetro 204, en el carril ascendente.

El siniestro involucró a dos vehículos. Un Volkswagen Gol Trend color negro, era conducido por un hombre de 66 años, domiciliado en el partido de Tres de Febrero, quien viajaba acompañado por una mujer. Ambos fueron trasladados al hospital para su evaluación médica.

El segundo vehículo fue una Ford Ranger color negro, conducida por un joven de 20 años, con domicilio en Chivilcoy. En este rodado viajaban como acompañantes una mujer de 66 años y otra de 19, quienes también fueron derivadas al hospital.

El resto de los involucrados recibió asistencia médica en el lugar. En el sector trabajó personal de emergencias y Policía Vial Dolores.