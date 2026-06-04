Las alternativas que evalúa el Gobierno ante la eventual negativa de aliados para eliminar las PASO

Figura la posibilidad de suspender las primarias “por única vez”, como ocurrió en los comicios legislativos de 2025, y por el otro, estudian la chance de quitarle el carácter obligatorio.

La reforma electoral configura una de las principales obsesiones del presidente Javier Milei, pero sus pretensiones encuentran algunas limitaciones ante la falta de acompañamiento de los aliados que se niegan a respaldar la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

Según supo la agencia Noticias Argentinas, el reducido círculo que designó el presidente Javier Milei evalúa alternativas ante el eventual escenario en el que los sectores socios en materia legislativa no acompañe las voluntades de la Casa Rosada.

Por un lado, figura la posibilidad de suspender las primarias “por única vez”, como ocurrió en los comicios legislativos de 2025, y por el otro, estudian la chance de quitarle el carácter obligatorio de las mismas.

Sin embargo, desde el corazón de la mesa política precisan que la idea sigue siendo avanzar en la eliminación de las mismas. “Es nuestro proyecto de máxima, pero entiendo que si los aliados coinciden en el tema de suspender, harán un proyecto propio con propuestas alternativas”, argumentó un funcionario cercano a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

“Muy probablemente avancemos en la suspensión, pero también estamos evaluando unas PAS. Igual, la idea es seguir insistiendo con eliminarlas”, coincidió otro integrante de la mesa política. Algo similar expresó el ministro del Interior, Diego Santilli, a la salida de una nueva reunión con los gobernadores del Norte Grande en el CFI del pasado martes.

“Si se sostiene el mismo sistema electoral que ahora, vamos a tener PASO provinciales para gobernadores en las elecciones que se adelanten, PASO para las presidenciales y después las presidenciales. La gente no quiere votar tantas veces”, definió al tiempo que habló de una millonaria cifra para hacer frente al gasto.

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En el oficialismo detectan la resistencia de varios mandatarios provinciales, pero en particular del PRO, uno de los bloques aliados, para la concreción de la eliminación. Aún sin los acompañamientos necesarios, no hay fecha para tratar la reforma en la Cámara de Senadores.

Por su parte, una fuente oficialista expuso como argumento la dificultad de utilizar la Boleta Única de Papel (BUP) en las primarias por la cantidad de ofertas que podría competir, algo similar a lo que ocurriría en las generales, por lo que apuestan a la sanción completa de la reforma que contempla cambios en los requisitos para la presentación de listas.

Dentro del proyecto figura la posibilidad de elevar los pisos de afiliación necesarios para registrar un partido y establecer un mínimo de votos para mantener la personería requerida antes de presentarse.