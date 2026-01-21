DOLORES: ALLANAMIENTOS, SECUESTROS Y UNA DETENCIÓN POR HECHOS DELICTIVOS EN BARRIO EL CRUCE

En el marco de una investigación por hechos delictivos ocurridos en el barrio El Cruce, personal policial llevó adelante allanamientos simultáneos que culminaron con el secuestro de elementos de interés y la detención de un joven de 24 años, domiciliado en la ciudad de Dolores.

Las tareas investigativas fueron desarrolladas por el Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría de Dolores, en forma conjunta con personal de la D.D.I. Dolores, logrando establecer la presunta autoría de los últimos hechos denunciados.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías N° 1 de Dolores, a cargo del Dr. Emiliano Lazzari, libró tres órdenes de allanamiento, secuestro y detención, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1, a cargo de la Dra. Mónica Ferre.

Los procedimientos fueron realizados por efectivos de la Comisaría Dolores, D.D.I. Dolores y G.A.D. Dolores, arrojando los siguientes resultados:

Avellaneda entre Echeverría e Irigoyen: se concretó la detención del imputado y el secuestro de elementos de interés para la causa.

Callao entre Ingeniero Quadri y Buenos Aires: resultado negativo.

Ruta 63 y Mitre: resultado negativo.