CARNAVAL DEL SOL 2026: YA ESTÁN A LA VENTA LAS ENTRADAS ANTICIPADAS

La ciudad de Dolores se prepara para vivir una nueva edición del Carnaval del Sol, que comenzará el 6 de febrero y se extenderá a lo largo de ocho noches a puro brillo, música y alegría.

El Carnaval Oficial se desarrollará los días 6, 7, 8, 13, 14 y 16 de febrero, y para estas jornadas ya se encuentran a la venta las entradas anticipadas, con un valor de $5.000 la entrada general.

plateaunotickets.com. Las entradas pueden adquirirse de manera presencial en la Secretaría de Cultura, de lunes a viernes de 7:00 a 13:00 horas; o de forma online a través de

En cuanto a los beneficios, se informa que jubilados dolorenses acceden a un 50 % de descuento, mientras que menores de 12 años y personas con discapacidad que presenten CUD ingresan de manera gratuita.

Estos beneficios se otorgan únicamente el día del carnaval en las boleterías del corsódromo, y no aplican para la venta anticipada.

Por otra parte, el Carnaval Tradicional tendrá lugar las noches del 12 y 15 de febrero, con entrada libre y gratuita para todo el público.