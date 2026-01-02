Avanza la transformación en autovía de la Ruta 41

La obra abarca 25,7 kilómetros -entre San Andrés de Giles y San Antonio de Areco-, suma una segunda calzada y mejoras en accesos, puentes y cruces clave. Buscan mejorar la seguridad vial y la conectividad en una zona con más de 6.000 vehículos diarios.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos avanza, a través de la Dirección de Vialidad, con la transformación en autovía de la Ruta Provincial 41 en un tramo de 25,7 kilómetros que une San Andrés de Giles con San Antonio de Areco.

La intervención contempla la construcción de una segunda calzada paralela a la existente, lo que permitirá contar con dos carriles por sentido entre las intersecciones con las rutas nacionales 7 y 8. El proyecto incluye además la repavimentación y el ensanche de la traza actual.

Como parte de la obra, se ejecutarán tres puentes peatonales en zonas urbanas y 18 puentes sobre cursos de agua, que permitirán vincular ambas manos de circulación y facilitar desvíos sin interrumpir el tránsito. También se construirá una intersección rotacional a la altura de la RN 7 y cruces a distinto nivel sobre las vías del Ferrocarril General Urquiza, el acceso a San Andrés de Giles, la traza del Ferrocarril Mitre y los accesos a San Antonio de Areco y Vagues.

Los trabajos incluyen, además, intervenciones en los distribuidores y accesos a la rotonda de la RN 8, donde la nueva traza se conectará con las colectoras dentro del área urbana.

Según datos oficiales, la nueva autovía permitirá mejorar la seguridad vial y optimizar la circulación de más de 6.000 vehículos que transitan a diario por este corredor. La obra también apunta a fortalecer el desarrollo productivo de la región, al mejorar la conectividad entre localidades del interior bonaerense.

La Ruta Provincial 41 tiene una extensión total de 378 kilómetros. Se inicia en su intersección con la RP 11, en Castelli, y finaliza en la rotonda de Baradero, cerca de la costanera del río Paraná. Atraviesa diez municipios y conecta con corredores estratégicos como las rutas nacionales 7 y 8.

Durante los meses de verano, el tránsito aumenta de forma sostenida debido al flujo de vehículos provenientes de distintos puntos de la provincia hacia los destinos turísticos de la Costa Atlántica.

Las obras se enmarcan en el plan de conectividad y logística que impulsa el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, orientado a fortalecer la red vial provincial, mejorar la seguridad y acompañar el desarrollo productivo de las distintas regiones bonaerenses.