Argentina anunció restricciones migratorias para impedir el ingreso de “cómplices” de Maduro

Lo indicó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de que Nicolás Maduro fuera capturado en Caracas las FF.A.A de Estados Unidos.

El gobierno de Javier Milei anunció esta tarde un paquete de medidas de restricción a la migración de ciudadanos venezolanos hacia la Argentina para impedir el ingreso de “los cómplices” del régimen chavista, luego de la detención del presidente Nicolás Maduro por parte de las fuerzas armadas de Estados Unidos.

La comunicación de la medida corrió por parte del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien indicó en un posteo en redes sociales que “la República Argentina ha adoptado nuevas restricciones migratorias en virtud de la captura del dictador Nicolás Maduro ”, gracias a las cuáles sus “cómplices no podrán ingresar en nuestro país”.

“La Dirección Nacional de Migraciones, en un trabajo conjunto con otros organismos del Estado Nacional, ha establecido restricciones para el ingreso al país de ciudadanos venezolanos relacionados al Régimen de Maduro”, indicó Adorni en un comunicado.

El jefe de Gabinete agregó que “las restricciones abarcan a funcionarios, miembros de las fuerzas armadas, empresarios vinculados al régimen y sancionados por los EE.UU, entre otros. Gracias a esta medida, los cómplices de Maduro que intenten buscar refugio en el exterior, no podrán ingresar a nuestro país”.

Hasta ahora, se ha producido un ingresos sostenido de inmigrantes venezolano, pero que en general son perseguidos del régimen de Maduro. Ahora, algunos líderes latinoamericanos creen que la intervención estadounidense podría derivar, entre otras cuestiones, en la salida masiva de chavistas del país hacia el resto de América Latina, creando un contexto de crisis migratoria más grave aún.