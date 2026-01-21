Dolores

Aldosivi Vs. Defensa y Justicia con relato de Eduardo Vignolio

Comienza el torneo de la Liga Profesional de Fútbol. El jueves 22 de enero Aldosivi recibe en el Estadio José María Minella a Defensa y Justicia. Desde las 16 horas por Radio Brisas relata Eduardo Vignolio, comenta Justiniano.
Escúchalo por Criterio Online.

