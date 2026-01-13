Dolores

AGRADECIMIENTO

Hoy escribo para agradecer!!! Desde el sábado pasado comenzaron a limpiar la calle Stella Maris Barrio Compartir! simplemente gracias a los chicos que con este calor han hecho un trabajo impresionante!
María Laura Goyer
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
