21 DE ENERO DE 1938:INAUGURACIÓN RUTA BUENOS AIRES DOLORES

Un acontecimiento trascendental para el progreso de Dolores y la región, significó la inauguración del primer tramo de la ruta N° 2 entre Wilde y Dolores.

El citado acto se concretó el 21 de enero de 1938 en esa ocasión “El Tribuno” de esta ciudad, dedicó una página dedicada para ese acto, fue levantado un palco junto al paso a nivel de Los Sauquitos que fue ocupado por autoridades nacionales, provinciales y locales. Estuvieron presentes entre otros, el representante del entonces presidente de la Nación, Agustín Pedro Justo, ingeniero Justiniano Allende Posse, el edecán del presidente coronel Celso el gobernador interino de la provincia de Buenos Aires, Dr. Edgardo Míguez, el representante de Obras Públicas bonaerense, ing. Jorge Renom. El intendente municipal de Dolores, Sr. Ezequiel Martínez y el senador provincial Dr. Atilio Roncoroni.

Después de la ceremonia inaugural con los discursos de práctica, fue servido un almuerzo en la Escuela de Fruticultura, en el que participaron los ilustres visitantes.

La conclusión de ese camino pavimentado se produjo el 5 de octubre de 1938 bajo la responsabilidad de Vialidad Provincial.

Investigación Juan Carlos Pirali