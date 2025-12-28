POR TOMAR UN MATE MIENTRAS MANEJABA HACIA LA COSTA, VOLCÓ Y MURIÓ

Un trágico accidente de tránsito se registró este domingo en el cruce de la Ruta 6 y la Ruta 215, cuando un hombre, de 68 años, murió tras volcar al volante de una camioneta Renault Duster blanca. Al momento del siniestro, viajaba junto a su esposa, que le cebaba mate.

Como consecuencia del choque, falleció Rogelio Omar Medina, de 68 años, jubilado del Servicio Penitenciario Bonaerense, con domicilio en Monte Grande.

En tanto, su esposa, G. Altamirano, de 65 años, también jubilada, logró salir por sus propios medios del rodado y fue asistida en el lugar sin necesidad de traslado a un centro de salud.

El matrimonio se dirigía desde Monte Grande hacia la Costa Atlántica, cuando, en circunstancias en que ella le ofrecía un mate a su esposo, el conductor perdió el control del vehículo, despistó y se produjo el vuelco.