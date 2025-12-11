PIUMA & ZEGBI CELEBRARON SU ANIVERSARIO CON UN REMATE GENERAL EN DOLORES

Con un remate general que reunió a numerosos productores, clientes, familiares y amigos, la firma Piuma & Zegbi coronó este jueves una jornada especial en la Sociedad Rural de Dolores.

El evento fue además el marco elegido para celebrar su segundo año de trabajo en la ciudad, un período en el que la firma logró consolidar presencia y sumar una importante base de clientes.

La participación de Eduardo Rollie, incorporado al equipo, fue clave para fortalecer su actividad en la región.

Luego del remate, Tomás Piuma y Esteban Zegbi compartieron un almuerzo para conmemorar el aniversario y agradecer el acompañamiento permanente del sector local.