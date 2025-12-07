La CostaPortada

PERDIÓ EL CONTROL Y SU CAMIONETA TERMINÓ EN EL AGUA EN RUTA 11

Una camioneta Toyota Hilux blanca terminó hundida por completo en un préstamo de agua al costado de la Ruta 11 en la zona de Costa Chica, en el Partido de La Costa, durante la madrugada de este domingo.
El episodio ocurrió cerca de la 1:30, cuando el vehículo circulaba en dirección a Santa Teresita y, por motivos que aún se investigan, cruzó de carril a la altura del acceso a Costa Chica y cayó al canal.
El conductor, de nacionalidad boliviana y en aparente estado de ebriedad, logró salir por sus propios medios.
Como no se podía confirmar si viajaba solo, se convocó a la Brigada de Rescate Acuático de los Bomberos Voluntarios de Santa Teresita, que ingresó al agua para verificar la presencia de otras personas, constatando que afortunadamente no había otros ocupantes en el vehículo.
En el lugar trabajaron Policía, Defensa Civil, personal del Cuartel de Bomberos de Santa Teresita y del destacamento de Las Toninas, además de Aubasa.
Finalmente, con asistencia de los servicios de emergencia, se realizó el remolque para extraer la camioneta.
