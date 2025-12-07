PERDIÓ EL CONTROL Y SU CAMIONETA TERMINÓ EN EL AGUA EN RUTA 11

Una camioneta Toyota Hilux blanca terminó hundida por completo en un préstamo de agua al costado de la Ruta 11 en la zona de Costa Chica, en el Partido de La Costa, durante la madrugada de este domingo.

El episodio ocurrió cerca de la 1:30, cuando el vehículo circulaba en dirección a Santa Teresita y, por motivos que aún se investigan, cruzó de carril a la altura del acceso a Costa Chica y cayó al canal.

El conductor, de nacionalidad boliviana y en aparente estado de ebriedad, logró salir por sus propios medios.