Mano dura contra ruidos molestos: El intendente elevó al Concejo Deliberante una ordenanza para penalizar a quienes alteran la tranquilidad en la vía pública

El Intendente Juan Pablo García anunció una medida contundente para enfrentar la creciente problemática de los ruidos molestos y las conductas temerarias en la vía pública, especialmente provocadas por motos y vehículos con escapes libres, modificados o utilizados de manera irresponsable.

“La comunidad tiene derecho a vivir en paz. El descanso, la salud y la seguridad no pueden ser vulnerados por quienes eligen no respetar las normas ni al prójimo”, expresó el Intendente, remarcando que esta decisión surge del contacto permanente con los vecinos y la necesidad de brindar una respuesta firme frente a un problema que afecta a toda la ciudad.

Además agregó: “Les pido a las familias que acompañen esta iniciativa, que implica ni más ni menos que cuidar la vida de sus propios hijos”.

El Municipio también destacó que la contaminación sonora impacta especialmente en adultos mayores, niños, trabajadores y personas con TEA, quienes padecen de manera más intensa los efectos del ruido extremo.

“Hemos trabajado por la vía de la educación y la prevención, pero hay un límite. Cuando se insiste en faltar el respeto al otro y no respetar las normas, el Municipio debe actuar con firmeza”, sostuvo García.

La ordenanza elevada al Honorable Concejo Deliberante incorpora nuevas herramientas para combatir la contaminación sonora y mejorar la seguridad vial, entre ellas:

– Secuestro y decomiso de motos y vehículos infractores.

– Destrucción de escapes antirreglamentarios y piezas generadoras de ruido, una vez decomisadas.

– Procedimientos más ágiles y firmes para actuar ante casos de flagrancia, intentos de fuga o maniobras peligrosas.

– Definición clara de las conductas que afectan la salubridad pública y habilitan la intervención del Juzgado de Faltas.

La ordenanza será tratada en la sesión de esta tarde del Concejo Deliberante. Con esta iniciativa, el Municipio reafirma su compromiso con un ambiente sano, la convivencia, el orden y la seguridad, articulando acciones entre todas las áreas municipales y fuerzas de seguridad.