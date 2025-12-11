LLEGA LA NOCHE DE LOS MUSEOS A DOLORES

Se realizará el viernes 12 de diciembre, de 19 a 22 hs con entrada libre y gratuita.

Dolores se prepara para vivir una nueva edición de La Noche de los Museos, una propuesta cultural que invita a vecinos y visitantes a recorrer tres espacios emblemáticos de la ciudad: el Archivo Histórico Municipal, el Museo Brughetti Castagnino y el Museo Libres del Sur.

Para facilitar el acceso, habrá disponible un minibús gratuito para quienes lo necesiten.

PROGRAMACIÓN

19:00 h – Archivo Histórico Municipal Ingeniero Quadri 235.

El recorrido iniciará con un café de bienvenida y la visita a la recientemente restaurada Sala Fleury–Vucetich, donde se exhibirán documentos del acervo histórico municipal.

Además, se realizará la entrega gratuita de libros de interés histórico y turístico.

Una oportunidad única para quienes disfrutan de la historia local.

20:00 h – Museo Brughetti Castagnino Mitre y 25 de Mayo.

El flamante Museo de Bellas Artes sorprenderá con su colección permanente y con la muestra especial del escultor español Quique Vázquez.

La noche incluirá regalos y sorpresas, barra de tragos, artistas trabajando en vivo y servicio de foodtruck.

21:00 h – Museo Libres del Sur Juan B. Selva 390.

En su predio arbolado, el museo abrirá sus puertas con su colección permanente, la Sala de Ciencias Naturales y su Biblioteca, que resguarda valiosos libros inéditos.

El cierre de la jornada estará a cargo del Ensamble Bonaerense, que ofrecerá música en vivo para despedir la noche.

También habrá propuestas gastronómicas para disfrutar en familia.