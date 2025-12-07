Lando Norris es el nuevo campeón mundial de Fórmula 1

McLaren acertó con la estrategia y el británico ejecutó un par de sobrepasos bárbaros en el momento más “caliente” de la última carrera. Así, subió al podio y destronó a un Verstappen al que no le alcanzó con el triunfo.

británico Lando Norris (McLaren) se consagró campeón de Fórmula 1 por primera vez, luego del tercer puesto obtenido en el Gran Premio de Abu Dabi en una carrera que tuvo como ganador al neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

Con este resultado, a Norris le alcanzó para terminar con 423 puntos y una ventaja de dos unidades en el campeonato por encima de Verstappen.

El podio en el Circuito de Yas Marina lo completó el australiano Oscar Piastri (McLaren), quien cruzó la bandera a cuadros en el segundo lugar, mientras que el argentino Franco Colapinto (Alpine) finalizó último y terminó la temporada sin puntos.

Norris tuvo el título prácticamente controlado en todo momento, ya que largó segunda pero sobre el final de la primera vuelta fue superado por Piastri.

El único momento de tensión que se vivió en la carrera cuando luego de su parada en boxes debió superar a varios pilotos: primero hizo un sobrepaso doble y luego realizó una acción extrema por fuera de la pista para superar al japonés Yuki Tsunoda, compañero de equipo de Verstappen en Red Bulll, quien le tiró el auto para evitar el adelantamiento.

Norris tuvo un 2025 impresionante, en el que demostró una gran regularidad gracias a sus siete triunfos. Además, se subió al podio en 18 de las 24 fechas que se disputaron.

Este título le permitió a Norris cortar con la hegemonía de Verstappen, quien se había consagrado campeón en 2021, 2022, 2023 y 2024.

Este fue el primer título para un piloto de McLaren desde 2008, cuando el también británico Lewis Hamilton se había consagrado en una increíble definición.

Los otros pilotos que sumaron puntos en el GP de Abu Dabi fueron Charles Leclerc (Ferrari), George Russell (Mercedes), Fernando Alonso (Aston Martin), Esteban Ocon (Haas), Lewis Hamilton (Ferrari), Oliver Bearman (Haas) y Lance Stroll (Aston Martin).

Colapinto, por su parte, sufrió al igual que todo el año la falta de rendimiento de su Alpine que estuvo acompañada por sus flojísimas qualys y terminó en la última posición, por detrás de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly. Fue el único piloto que no sumó puntos en la temporada además del australiano Jack Doohan, quien solo disputó las primeras seis fechas.

Así quedaron las posiciones entre los pilotos que luchaban por el campeonato:

1- Lando Norris (McLaren): 423

2- Max Verstappen (Red Bull): 421

3- Oscar Piastri (McLaren): 410