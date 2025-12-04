DestacadoDolores

Juan Pablo García rechazó el proyecto para crear un impuesto a los gases de las vacas: “Necesitamos terminar con las grietas que no suman”

En diálogo con Criterio Online, el intendente de Dolores, Juan Pablo García, se refirió al proyecto que impulsa la creación de un impuesto a los gases de las vacas y expresó su rechazo a la iniciativa.
“En Dolores estamos en contra del proyecto que propone crear un impuesto a los gases de las vacas”, señaló Juan Pablo.
El jefe comunal destacó la importancia de superar discusiones que profundizan divisiones innecesarias:
“Necesitamos terminar con las grietas que no suman y que solo generan miradas prejuiciosas sobre el campo”.
García recordó que el sector agropecuario es parte central de la identidad y de la economía local:
“Tenemos que lograr que nos vaya cada vez mejor a todos”.
