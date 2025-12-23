JUAN PABLO GARCÍA INSISTIÓ CON EL EQUILIBRIO FISCAL: “NO VAMOS A GASTAR MÁS DE LO QUE TENEMOS“

El Intendente de Dolores, Juan Pablo García, confirmó en una entrevista en Radio Nova la realización del Carnaval del Sol y la Fiesta Nacional de la Guitarra, destacando que ambos eventos se llevarán adelante con un criterio de austeridad y responsabilidad fiscal.
García señaló que, a diferencia de otros municipios que debieron suspender sus festivales por falta de fondos, Dolores decidió adaptar sus fiestas a los recursos disponibles, sin endeudar al Municipio. “Lo que es esencial es ser claro con la gente. Nosotros no podemos gastar más de lo que tenemos. Yo no me voy a endeudar”, afirmó.
Asimismo, expresó que comparte esta visión con el Presidente Javier Milei, al coincidir en el principio de administrar con responsabilidad y equilibrio fiscal. En ese sentido, subrayó que el endeudamiento no es una opción para llevar adelante los eventos.
De esta manera, el Municipio de Dolores ratifica su compromiso con la cultura y las tradiciones locales, priorizando una gestión ordenada, transparente y sostenible, que permita disfrutar de los eventos populares sin poner en riesgo la estabilidad económica de la comunidad.