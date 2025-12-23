JUAN PABLO GARCÍA INSISTIÓ CON EL EQUILIBRIO FISCAL: “NO VAMOS A GASTAR MÁS DE LO QUE TENEMOS“

El Intendente de Dolores, Juan Pablo García, confirmó en una entrevista en Radio Nova la realización del Carnaval del Sol y la Fiesta Nacional de la Guitarra, destacando que ambos eventos se llevarán adelante con un criterio de austeridad y responsabilidad fiscal.

García señaló que, a diferencia de otros municipios que debieron suspender sus festivales por falta de fondos, Dolores decidió adaptar sus fiestas a los recursos disponibles, sin endeudar al Municipio. “Lo que es esencial es ser claro con la gente. Nosotros no podemos gastar más de lo que tenemos. Yo no me voy a endeudar”, afirmó.

Asimismo, expresó que comparte esta visión con el Presidente Javier Milei, al coincidir en el principio de administrar con responsabilidad y equilibrio fiscal. En ese sentido, subrayó que el endeudamiento no es una opción para llevar adelante los eventos.