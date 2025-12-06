GALA DE BALLET CON LA ORQUESTA MUNICIPAL EN EL TEATRO UNIONE

El Teatro Unione volvió a vestirse de magia anoche con la puesta en escena de “El Cascanueces”, la obra de Tchaikovsky que, renueva su encanto y despierta el espíritu navideño en grandes y chicos.

La velada deslumbró gracias al impecable trabajo conjunto de la Escuela Superior de Danzas, bajo la dirección de la Prof. Agostina Valli, y la Orquesta de Cámara Municipal, dirigida por Octavio Luna.

Música en vivo, coreografías, un despliegue visual y la sensibilidad de cada artista hicieron que la clásica historia recobrara vida.