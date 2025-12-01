FIESTA 186° ANIVERSARIO DE TORDILLO

Invitamos a la comunidad a las actividades que se realizarán en el marco del 186° Aniversario.

El viernes 19 tendremos la apertura de la feria de emprendedores y patio gastronómico a partir de las 21:00 horas en la Plaza San Martín.

Luego baile popular con Beto Nogueira y su conjunto y Va con ritmo.

El sábado 20 comenzamos a las 10:00 horas con el acto protocolar, seguidamente se realizará el desfile institucional y tradicionalista.

Coordina Alberto Smith.

Animan Darío Gándara y Daiana Díaz.

A las 16:30 se realizará el encuentro de Danzas con la participación de:

Ballet Amanecer de General Lavalle

Ballet Bombo Legüero de Dolores

Ballet Melipalitos de Castelli

Taller Municipal de Danzas

Ballet Gauchos de Güemes de Villa Clelia

A las 18:00 horas se corre la Carrera Aniversario.

21:00 horas en el Escenario

Ballet Municipal

Taller municipal de Danzas

Juan Lambrecht y su conjunto

Ballet Melipal

Gisela Juárez

Sorteo de la rifa

Actuación de LA NUEVA LUNA

Finaliza con Los Hidalgo.

¡Los esperamos para celebrar un aniversario más!