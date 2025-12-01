PortadaTordillo

FIESTA 186° ANIVERSARIO DE TORDILLO

Invitamos a la comunidad a las actividades que se realizarán en el marco del 186° Aniversario.
El viernes 19 tendremos la apertura de la feria de emprendedores y patio gastronómico a partir de las 21:00 horas en la Plaza San Martín.

Luego baile popular con Beto Nogueira y su conjunto y Va con ritmo.

El sábado 20 comenzamos a las 10:00 horas con el acto protocolar, seguidamente se realizará el desfile institucional y tradicionalista.

Coordina Alberto Smith.
Animan Darío Gándara y Daiana Díaz.

A las 16:30 se realizará el encuentro de Danzas con la participación de:

Ballet Amanecer de General Lavalle
Ballet Bombo Legüero de Dolores
Ballet Melipalitos de Castelli
Taller Municipal de Danzas
Ballet Gauchos de Güemes de Villa Clelia

A las 18:00 horas se corre la Carrera Aniversario.
21:00 horas en el Escenario
Ballet Municipal
Taller municipal de Danzas
Juan Lambrecht y su conjunto
Ballet Melipal
Gisela Juárez
Sorteo de la rifa
Actuación de LA NUEVA LUNA
Finaliza con Los Hidalgo.

¡Los esperamos para celebrar un aniversario más!

