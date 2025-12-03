FALLECIÓ EL EXINTENDENTE DE CASTELLI, MOISÉS FONTELA

Se confirmó el fallecimiento de Moisés Eduardo Fontela, exintendente de Castelli y figura destacada de la política bonaerense. Tenía 87 años.

Ingeniero civil de profesión, Fontela llegó a Castelli en la década del ’60, donde desarrolló actividad privada y producción ganadera.

En 1987 fue electo intendente por el Partido Justicialista, cargo que dejó dos años después al asumir como diputado nacional.

En el Congreso integró el recordado “Grupo de los Ocho”, desde donde impulsó fuertes cuestionamientos al rumbo económico del gobierno de Carlos Menem y a las privatizaciones estatales.

También tomó notoriedad al lograr un fallo que frenó la privatización de Aerolíneas Argentinas en 1990.