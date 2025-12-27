El Gordo de Navidad fue para el 77.222

El primer premio repartió $800 millones en Tigre, Berazategui y 25 de Mayo.

El Gordo de Navidad repartió anoche su suerte en la provincia de Buenos Aires: el primer premio fue para el 77.222 que tuvo ganadores en Tigre (3 fracciones), Berazategui (5 fracciones) y 25 de Mayo (2 fracciones), repartiendo así los $800 millones.

El evento se transmitió en vivo y en directo por el canal de Youtube de Lotería de la Provincia desde el Salón de Sorteos del Instituto.

Estuvieron presentes el presidente del Instituto, Gonzalo Atanasof; la directora de Juegos, Mónica Vicente y la escribana general de gobierno, Paula Sidoti.

“Sabemos que ha sido un año difícil pero este sigue siendo un juego tradicional que se juega en comunidad o con amigos. Esta fue una noche muy especial y nos alegra saber que muchos bonaerenses ganaron importantes premios en diferentes puntos de la Provincia y tendrán un motivo especial para celebrar este fin de año”, afirmó Atanasof.

El segundo premio fue para el 12.542, vendido en 9 fracciones en la localidad de San Miguel del Monte y 1 fracción para 9 de Abril, partido de Esteban Echeverría, repartiendo así el premio de $250 millones de pesos.

El tercer premio fue para el 87.156 repartiendo $65 millones de pesos entre las localidades de Mar del Plata (4 fracciones), Miramar, San Andrés (Gral. San Martín), Coronel Suárez, Chacabuco, Burzaco (Almirante Brown) y Ezpeleta (Quilmes).

El cuarto premio fue para el 16.155, vendido entero en la localidad de Maipú con un premio de $25 millones de pesos.

El quinto premio fue para el 86.396. Con un premio de $12 millones, se registró la venta de sólo tres fracciones en las localidades de Luján, Bernal Oeste (Quilmes) y Pergamino.

La totalidad y el orden de los números extraídos fue el siguiente:

1º- 77.222;

2º- 12.542;

3º- 87.156;

4º- 16.155;

5º- 86.396;

6º- 30.432;

7º- 95.442;

8º- 67.117;

9º- 97.570;

10º- 12.350;

11º- 36.490;

12º- 79.928;

13º- 34.468;

14º- 42.570;

15º- 53.096;

16º- 27.282;

17º- 16.939;

18º- 25.061;

19º- 50.692;

20º- 13.348.

Vale destacar que también hay ganadores con las terminaciones del primer premio y las aproximaciones hasta la 5ta posición. En el siguiente link se puede chequear si tu billete tiene premio

Los premios correspondientes a este Sorteo Extraordinario de Navidad se podrán cobrar entre el 31 de diciembre y el 27 de enero de 2026.

El próximo 16 de enero a las 21hs será el turno del Sorteo Extraordinario de Reyes que ofrece un total de $503 millones en premios y un premio mayor de $300 millones.

También estuvieron presentes autoridades del Instituto y representantes de la Cámara de Agentes Oficiales de la Provincia de Buenos Aires (CAOLAB).