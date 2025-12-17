Una pequeña localidad del norte de la provincia de San Luis celebrará este fin de semana una nueva edición del Festival de la Cerveza. El evento, que combina shows musicales en vivo con gastronomía típica de la región y su entorno natural imponente, tendrá lugar el venidero sábado 20 de diciembre para recibir la temporada de verano 2026.

¿Dónde está la “ciudad del oro” que celebra el Festival de la Cerveza entre montañas y ríos?

El pueblo celebrará una nueva edición del evento que convoca a vecinos y espera el turismo, a 100 kilómetros de la ciudad capital de la provincia, este sábado

La celebración tiene una impronta particular con fuerte arraigo en su identidad cultural, donde, sin duda, la cerveza será protagonista. Ubicada a 113 kilómetros al norte de la ciudad de San Luis, San Francisco del Monte de Oro, desde las 21 horas, abrirá las puertas del Club Príngles para disfrutar en familia y con amigos de su fiesta.

Además, las tradiciones locales dirán presente durante la noche para recibir cálidamente al turista que elija aprovechar el fin de semana en el norte sanluiseño de la “Sanfranfest”, propuesta que también ofrecerá entretenimientos para todas las edades y unas vistas increíbles de las serranías.

¿Qué hacer en San Francisco del Monte de Oro?

Por su ubicación geográfica, sin duda, San Francisco del Monte de Oro ofrece lugares apropiados para hacer trekking y bañarse en sus balnearios naturales. Además, capturar momentos y paisajes bellísimos de su entorno es otra de las actividades simples y gratuitas que se pueden realizar porque, a su vez, permite disfrutar de la flora y la fauna cuyana en la región.

Recorrer sus calles es vivir su cultura y visitar los museos es adentrarse en la historia del lugar.

Entre otros atractivos turísticos, el lugar ofrece visitar y hacer:

Pesca deportiva.

Sitios religiosos.

Casco histórico.

Turismo aventura.

Estas son algunas de las propuestas que quien viaje a San Luis durante el verano podrá disfrutar, pero quien lo haga este fin de semana se anticipará a la temporada compartiendo una cerveza en su festival.