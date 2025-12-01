DOLORES: DETIENEN A UN MENOR TRAS HERIR A UN JOVEN EN UNA VIVIENDA

Un joven de 18 años fue atendido en el Hospital de Dolores luego de llegar por sus propios medios con una herida de arma blanca en la zona lumbar, sin riesgo de vida. El hecho ocurrió en la casa de una amiga, donde —según su declaración— el primo de la joven ingresó y lo atacó sin mediar palabra.

Tras la denuncia, y bajo directivas del Ministerio Público Fiscal, personal policial realizó tareas investigativas que permitieron identificar al agresor, un menor de 17 años. Con la orden emitida por el Poder Judicial, se concretó un allanamiento en una vivienda de calle Colón, donde se secuestró un cuchillo de unos 30 centímetros y se procedió a la detención del imputado.