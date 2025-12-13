DestacadoDolores

DOLORES – CONTROLES NOCTURNOS: INFRACCIONES, SECUESTRO DE MOTOS Y MÁS DE 38 PERSONAS IDENTIFICADAS

Anoche se desplegó un amplio operativo de control en distintos sectores de la ciudad, con especial foco en ruidos molestos, música a alto volumen y motos ruidosas.

En el marco de los controles, un motociclista fue interceptado luego de cruzar un semáforo en rojo y realizar maniobras peligrosas. El conductor no contaba con documentación, por lo que la moto fue secuestrada.

Además, las fuerzas de seguridad identificaron a más de 38 personas y controlaron más de 15 vehículos.
Cerca de las 02:30 horas, un importante número de efectivos se concentró en la plaza principal, dispersando a los presentes y normalizando la situación.

Las autoridades recordaron que la música a volumen elevado y los vehículos con escapes ruidosos serán motivo de infracción, reforzando los controles para preservar el orden y la tranquilidad de los vecinos.

