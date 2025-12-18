Dejaron a un bebé abandonado dentro de una bolsa en Florencio Varela

Una mujer y su hija que pasaban por el lugar escucharon el llanto del recién nacido y lo rescataron.

Un bebé recién nacido fue abandonado dentro de una bolsa en una zanja en la localidad bonaerense de Florencio Varela, en el límite con San Francisco de Solano. La triste secuencia quedó registrada en un video.

El hecho ocurrió el martes cerca de las 22.30 y fue registrado por una cámara de seguridad ubicada en una casa cercana al sitio final del abandono, en Manuela Pedraza y la ruta provincial 4.

En las imágenes se observa a una mujer encapuchada, cruzando la calle de tierra con una bolsa de tela en la mano izquierda. A pocos metros, se agachó y dejó la bolsa sobre una zanja cubierta de pastizales para luego retirarse rápidamente de lugar.

Más de media hora más tarde, dos vecinas que pasaban por el lugar escucharon los llantos del bebé y se acercaron al lugar para ver qué sucedía. Al notar la presencia del recién nacido moviéndose dentro de la bolsa, dieron aviso de inmediato al número de emergencias 911.

“Estábamos juntando latitas con mi hija cuando lo encontramos tirado a metros de la avenida. Justo pasábamos por acá y ella lo escuchó porque estaba llorando mucho. Increíble. No podía creer que la criatura estaba abandonada. Tenía la manija de la bolsa enroscada en el cuello. Nunca pensé encontrarme con algo así. Pensé que sólo pasaba en las películas”, contó Karina, la mujer que se topó con la triste escena.

La mujer no pudo evitar expresar su indignación por el abandono del bebé en esas condiciones: “Estaba tirado ahí y hacía frío, porque era de noche y había mucho viento”, contó.

“Cuando lo vimos llorar, lo tomó mi hija y pedimos ayuda. Lo llevaron al hospital de Solano. Lo vamos a ir a ver con mi hija porque tenemos ganas de llevarle ropita”, aseguró Karina en diálogo con TN.

Tras abrirse una investigación, la policía recabó más videos aportados por vecinos y locales de los alrededores que registraron a un hombre y una mujer merodeando la zona durante la tarde del martes. Ambos recorrieron las calles durante 40 minutos con el bebé dentro de la bolsa.

El recién nacido fue trasladado de urgencia al Hospital Oller, donde tras ser atendido por los médicos confirmaron que se encuentra en buen estado de salud.

Desde el hospital confirmaron que “a las 23.30, ingresó a la institución un recién nacido de sexo masculino, con un peso aproximado de 3.700 gramos. Fue trasladado por personal policial y por la vecina que lo encontró. El bebé recibió atención médica inmediata por parte del equipo de salud y se encuentra en buen estado”.