DÉFICIT CERO: EL INTENDENTE CONFIRMÓ LAS FECHAS DE PAGO DEL AGUINALDO Y LOS SUELDOS MUNICIPALES

La Municipalidad de Dolores confirmó que abonará el aguinaldo el 19 de diciembre y los sueldos el 30, garantizando previsibilidad y estabilidad para las familias de los trabajadores municipales.

El Gobierno local puede cumplir con estas obligaciones sin asistencia externa ni endeudamiento gracias a una administración responsable, con cuentas ordenadas y números equilibrados. Este orden financiero permite atender con normalidad compromisos esenciales como el pago de salarios, el mantenimiento urbano y la continuidad de los servicios básicos.