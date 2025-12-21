Cristina Kirchner fue trasladada a una clínica tras sufrir una apendicitis

La expresidenta dejó este sábado su domicilio de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria, para ser trasladada al Sanatorio Otamendi con autorización judicial. Fue diagnosticada con apendicitis y derivada a cirugía de urgencia.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue trasladada este sábado desde su domicilio del barrio porteño de Constitución al Sanatorio Otamendi, donde debió ser intervenida quirúrgicamente tras ser diagnosticada con un cuadro de apendicitis. El traslado se realizó con autorización judicial, en el marco de la prisión domiciliaria que cumple desde hace seis meses.

Según confirmaron fuentes del entorno de la exmandataria, un equipo médico acudió al departamento de San José 1111 tras registrarse dolores abdominales. Luego de una primera evaluación clínica, los profesionales determinaron la necesidad de realizar estudios más exhaustivos en el centro de salud, donde finalmente se confirmó el diagnóstico y se dispuso una intervención quirúrgica de urgencia.

Desde el entorno de Cristina Kirchner, de 72 años, informaron que no se brindarán detalles adicionales sobre su estado de salud y que cualquier novedad será comunicada exclusivamente a través de los partes médicos oficiales que emita el Sanatorio Otamendi, donde suele atenderse por su cobertura de medicina prepaga.

Durante la tarde, algunos militantes se acercaron hasta la puerta del sanatorio, ubicado sobre la calle Azcuénaga, para expresar su apoyo. Entre ellos se destacó la presencia de la intendenta de Quilmes y dirigente del PJ nacional, Mayra Mendoza. En la vereda frente a la clínica se desplegó una bandera con la consigna “Nunca caminarás sola”, una frase asociada históricamente a la hinchada del club inglés Liverpool.

Este sábado, tras 192 días sin salir de su domicilio, la exmandataria debió abandonar el departamento por razones médicas.