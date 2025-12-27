Con 46 a favor y 25 en contra, el Senado sancionó el Presupuesto 2026, el primero de la era Milei

Fue respaldado por gran parte de los opositores no kirchneristas. La votación en general fue aprobada por 46 afirmativos, 25 negativos y una abstención.

El Senado convirtió en ley hoy el Presupuesto 2026 en una extensa sesión cruzada por reclamos del peronismo y un puñado de dialoguistas por algunos artículos que incluyó La Libertad Avanza (LLA) en el proyecto. Es la primera vez que el gobierno del presidente Javier Milei contará con la denominada “ley de leyes” en dos años de gestión.

La votación en general fue aprobada por 46 afirmativos, 25 negativos y una abstención. Además de los senadores del oficialismo, acompañaron la iniciativa los bloques de la Unión Cívica Radical, PRO, un puñado de peronistas referenciados en el bloque Convicción Federal y senadores con terminales en gobernadores o que juegan libres en la Cámara alta.

Por su parte, el bloque Justicialista, que lidera José Mayans, alineado con la ex presidenta Cristina Kirchner, se opuso en su totalidad al texto que había conseguido la media sanción la semana pasada en la Cámara de Diputados, lugar donde le fue retaceado el Capítulo 11 que contenía la derogación de la leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario.

El Capítulo 2 del Presupuesto, que suscitaba grandes dudas dentro del espectro de los aliados, fue aprobado por 42 votos afirmativos , 28 negativos y solo dos abstenciones. El texto en particular contenía dos artículos de la discordia: el 12 y el 30.

El artículo 12 fija que las universidades nacionales tendrán recursos en el orden de 4,8 billones de pesos, pero también requisitos para que las casas de estudio puedan acceder a los recursos.

El 30 dispone la derogación del punto de la ley de Educación donde se establece que deberá destinarse un 6% del PBI a ese rubro, del financiamiento de la ley de Ciencia y Técnica que establece un aumento progresivo hasta llegar al 1%del PBI en el 2032, y del 0,2% de los gastos corrientes del presupuesto educativo para los colegios técnicos.

Con este resultado, la Casa Rosada se alzó con un gran triunfo antes de cerrar un 2025 legislativo magro, donde no pudo contrarrestar los embates opositores. La nueva composición en ambas cámaras, luego de ganar las elecciones de medio término en octubre, le dio un fuerte empujón a Milei para impulsar un Presupuesto casi a su medida.

El debate

El debate inició pasado el mediodía con la vicepresidenta Victoria Villarruel como conductora de la sesión, pero que se ausentó antes de la votación por el Capítulo 2. Habitualmente, Villarruel no suele presidir aquellos momentos en las votaciones en los que la derrota merodea el campo libertario. Sin embargo, en este caso la taba cayó en favor del oficialismo.

La sesión estuvo plagada de cuestiones de privilegio, algo que no es habitual en la Cámara alta, pero que el kirchnerismo ya había alertado durante la reunión de Labora Parlamentaria. Una de las principales voces de la bancada fustigó fuertemente contra el Presupuesto libertario y fue el jefe del bloque del kirchnerismo, José Mayans.

Mayans señaló que “el primer punto del Presupuesto está totalmente desactualizado y no tiene nada que ver con la realidad que estamos viviendo”. “En primer lugar por la política cambiaria que el Gobierno cambió. Ahora dicen que van ajustar el dólar por inflación por exigencia exigencia del FMI”, siguió.

El formoseño también cuestionó la previsión de inflación prevista en el proyecto de Presupuesto, y explicó que “el problema está en la inconsistencia del programa económico”.

El senador de la UCR Maximiliano Abad, que votó en general a favor del Presupuesto, pero rechazó en particular el capítulo 2, dijo: “No podemos mirar para el costado, desentendernos, condenar a generaciones a no tener un futuro mejor, y especialmente no podemos condenar a la Argentina a la mediocridad”.

“Al artículo 30 yo lo llamo el artículo escoba porque barre los pisos de educación pero también las proyecciones en inversión que establecen las leyes de educación y ciencia en la Argentina”, consideró Abad.

La senadora tucumana de Independencia Beatriz Ávila remarcó que “el Presupuesto no es el ideal, pero sí da previsibilidad y es una herramienta para salir de un circulo vicioso que tenía el país” vinculado a la incertidumbre y la crisis económica.

“Aprobar el presupuesto no es un cheque en blanco porque tenemos nuestra función de contralor. ¿Pero cuál es la alternativa? ¿Quedarnos por tercer año sin presupuesto?”, cuestionó.

Como última oradora, la jefa de la bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, sostuvo que el “Presupuesto no es solo una herramienta económica es un punto de partida para refundar una historia emocional de la Argentina”.

“Un país que durante muchos años se acostumbró a sufrir, a resignarse, a vivir totalmente atrapado en ciclos tóxicos que se repetían una y otra vez y nos hicieron creer que la Argentina no tenía salida, que no tenía remedio, que el fracaso era el destino. Se instaló la idea de que el esfuerzo no valía la pena. Populismo, corrupción ,valijas llamadas obra pública, que trabajar, que producir, que ahorrar, que todo eso era absolutamente inútil”, siguió.

La ex ministra de Seguridad destacó que “hace dos años, después de pasar un gobierno terrible, los argentinos decidimos cambiar el sistema y enfrentar los problemas”.

“Sabíamos que iban a ser tiempos difíciles, que todos íbamos a tener que poner mucho esfuerzo para pensar en una Argentina distinta. De repente los argentinos volvimos a creer, a proyectar, a sanar, a sentir que hay futuro, que el esfuerzo tiene sentido”, expresó.

A su criterio, “el cambio no es más un eslogan, no es una palabra vacía, es algo que toca a cada argentino en su vida real, en la familia argentina”.