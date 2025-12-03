DestacadoDolores

C5N REALIZARÁ EL CIERRE ANUAL DE SU CICLO “EN TU BARRIO” EN BERAZATEGUI, TRAS SU EXITOSO PASO POR LA FIESTA DE LA TORTA ARGENTINA 2025

El ciclo “En Tu Barrio”, uno de los programas federales de C5N, realizará su gran festival de fin de año el viernes 13 y sábado 14 de diciembre en el Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo, en Berazategui. El evento reunirá a emprendedores, artistas, bandas y propuestas gastronómicas de distintos puntos del país, con transmisión en vivo por C5N y Radio Pop.
Para Dolores, la noticia tiene un valor especial: el ciclo estuvo presente en nuestra ciudad durante la Fiesta de la Torta Argentina 2025, realizando una transmisión en vivo que alcanzó picos de rating y se ubicó entre lo más visto del fin de semana del 25 de mayo.
Esa cobertura permitió mostrar la fiesta, nuestra gastronomía y la identidad local ante miles de televidentes en todo el país.
“El En Tu Barrio” se consolidó durante el año como un formato que recorre ciudades, visibiliza economías regionales y acerca contenidos culturales y comunitarios a una audiencia masiva.
El festival de cierre reunirá a artistas y marcas que formaron parte del ciclo, con música, foodtrucks y propuestas para toda la familia.
Para Dolores, es una oportunidad para recordar y valorar el impacto que tuvo la presencia del programa en la Fiesta de la Torta Argentina, un evento que ya forma parte de la agenda nacional.
