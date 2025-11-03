Vuelven las 1000 Millas Sport: historia, elegancia y velocidad

Será del 26 al 29 de noviembre en Bariloche. El tradicional evento reúne a diversas joyas automovilísticas en un contexto único.

Del 26 al 29 de noviembre vuelve a Bariloche la 36° edición de las 1000 Millas Sport, la competencia de regularidad más emblemática del país, organizada por el Club de Automóviles Sport (CAS), institución fundada en 1948 y referente de la historia del sector en el país.

Desde un FIAT 6C 1500 Sport 1938, Riley Sprite 1936, Alfa Romeo 6C 1750 SS 1929, Bugatti Type 29/30 del año 1922, FIAT 1500 S hasta un OSCA del año 1959 conviven en un evento argentino que reúne a éstas y otras tantas joyas automovilísticas para el deleite de los amantes de los vehículos sport.

Las 1000 Millas Sport son más que una competencia: son un homenaje al tiempo, a la mecánica artesanal y a la pasión por los vehículos que marcaron una época. Cada año, pilotos y copilotos de distintas partes del mundo se dan cita para revivir el espíritu de las carreras clásicas y rendir tributo a los verdaderos protagonistas: los vehículos sport que hicieron historia.

Bajo las normas del Automóvil Club Argentino (ACA), las 1000 Millas Sport se distinguen por premiar la precisión, la constancia y la regularidad, más que la velocidad. La competencia, que inicia y culmina en el emblemático Hotel Llao Llao de Bariloche, combina espíritu deportivo, historia y paisajes únicos. Los participantes recorren miles de kilómetros disfrutando del manejo y la camaradería, mientras ponen a prueba la fidelidad mecánica de sus autos clásicos.