Un músico de La Plata murió tras descompensarse en pleno show

Un músico de la banda Loca Sensación murió tras desvanecerse durante un recital en el bar Blondie, ubicado en 11 entre 54 y 55, en La Plata. El episodio ocurrió cerca de la medianoche, cuando el grupo desarrollaba su presentación. El hecho generó conmoción entre quienes asistían al espectáculo.

La caída del músico fue súbita y motivó la inmediata intervención de asistentes y personal del lugar, que intentaron reanimarlo. El hombre de 35 años fue trasladado al Hospital San Martín donde falleció.

El guitarrista murió de un paro cardíaco no traumático.

Se trata de como Nahuel Niz, de 35 años, guitarrista de la banda de punk rock Loca Sensación, formada en el barrio de San Carlos en La Plata. Según indicaron los testigos, en el tercer tema el músico se descompuso y se desplomó de manera repentina.

Desde las redes sociales de la banda compartieron la foto de Nahuel, y más colegas lamentaron en redes el fallecimiento del guitarrista: “Prima el dolor, la desazón, la impotencia, la tristeza” indicaba un

músico en redes.