PortadaSociedad

Un músico de La Plata murió tras descompensarse en pleno show

Un músico de la banda Loca Sensación murió tras desvanecerse durante un recital en el bar Blondie, ubicado en 11 entre 54 y 55, en La Plata. El episodio ocurrió cerca de la medianoche, cuando el grupo desarrollaba su presentación. El hecho generó conmoción entre quienes asistían al espectáculo.

La caída del músico fue súbita y motivó la inmediata intervención de asistentes y personal del lugar, que intentaron reanimarlo. El hombre de 35 años fue trasladado al Hospital San Martín donde falleció.

El guitarrista murió de un paro cardíaco no traumático.

Se trata de como Nahuel Niz, de 35 años, guitarrista de la banda de punk rock Loca Sensación, formada en el barrio de San Carlos en La Plata. Según indicaron los testigos, en el tercer tema el músico se descompuso y se desplomó de manera repentina.

Desde las redes sociales de la banda compartieron la foto de Nahuel, y más colegas lamentaron en redes el fallecimiento del guitarrista: “Prima el dolor, la desazón, la impotencia, la tristeza” indicaba un
músico en redes.

Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte

Política EconomiaPortada

En lo que va del año, se perdieron más de 15 mil empleos en la administración pública

InternacionalesPortada

Una falla informática pone en jaque a 6.000 aviones Airbus en todo el mundo

PortadaSociedad

“Ilumina el Mundo”: la innovadora máquina de donaciones que revoluciona la forma de ayudar llega a Galerías Pacifico

PortadaSociedad

Balcarce : Fueron confirmados tres casos de tos convulsa en menores

Política EconomiaPortada

Senado: Villarruel le tomó juramento a los nuevos legisladores

DestacadoDoloresPolítica EconomiaPortada

CAMBIA EL ESQUEMA DE SUBSIDIOS A LA LUZ Y EL GAS EN 2026: FUERTE IMPACTODEL NUEVO MAPA TARIFARIO

PortadaSociedad

AMENAZA DE UNA MASACRE A TIROS EN LA UNLP: SUSPENDIERON LAS CLASES

PortadaSociedad

Jornada sobre Políticas de Inclusión de Mujeres e Infancias en la Unidad 33 Los Hornos

Política EconomiaPortadaSociedad

La 10ª edición del Premio Mujer Empresaria bonaerense tuvo su gran ganadora

PortadaSociedad

La NASA activó el alerta planetaria por el cometa 3I/Atlas: qué está pasando

Política EconomiaPortadaSociedad

Kreplak alertó por los antivacunas y el avance de la desinformación

Política EconomiaPortada

Javier Milei canceló el viaje al sorteo del Mundial en Washington

Mostrar más